ЕС исключает отсрочку еще на год зоны свободной торговли с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Брюсселе сообщил представитель ЕС, отвечая на вопрос относительно намерений России перенести эту дату до 2017 года.

"Решение Европейского совета дает на это только один ответ - углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли будет применена с 1 января 2016 года. Мне не известна другая позиция", - сказал он.

Представитель ЕС подчеркнул, что позиция ЕС по этому вопросу "очень четкая - никаких переговоров относительно Соглашения и никаких изменений даты временного применения, но отреагировать на обеспокоенность, высказанную российской стороной".

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день Соглашение об ассоциации ратифицировали более половины стран ЕС.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября 2014 года Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом, включая создание зоны свободной торговли.

О том, что зона свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 2016 года, а не 1 ноября 2014 года, стало известно 12 сентября 2014 года после консультаций представителей Еврокомиссии, Украины и России. Тогда стороны договорились об отсрочке до 31 декабря 2015 года введения в действие зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, а также о продлении Евросоюзом тарифных преференций для украинских товаров.