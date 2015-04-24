Франция и Россия близки к расторжению контракта по «Мистралям» - Reuters

Как сообщил агентству Reuters источник с российской стороны, предполагаемое соглашение предусматривает возвращение Москве уплаченных за «Мистрали» денег.

Как пишет РБК, президент Франции Франсуа Олланд по итогам встречи с Владимиром Путиным в Ереване заявил, что решение по «Мистралям» не принято.

Во время «Прямой линии» 16 апреля Путин говорил, что он надеется, что французы «деньги нам вернут». Президент уточнял, что Россия не будет требовать от Парижа неустоек и штрафов, но будет добиваться возвращения «всех издержек, которые мы понесли».

В среду, 22 апреля, Олланд на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко открыто сообщил о возможности расторжения сделки, отмечает Bloomberg. Он отметил, что у него с президентом Путиным есть полная ясность по этому вопросу.

«На данный момент поставить «Мистрали» России не представляется возможным. Здесь действует простой принцип — если корабли не будут поставлены, то я не вижу возможности брать за них деньги», — цитировало Олланда Le Figaro. «В соответствии с имеющимися вариантами будет либо оплата поставки, либо возвращение денег», — сказал он.

Франция и Россия 17 июня 2011 года заключили контракт на постройку и поставку в Россию двух вертолетоносцев типа «Мистраль» общей стоимостью около €1,2 млрд. По контракту первый вертолетоносец — «Владивосток» — должен был быть передан Москве осенью 2014 года. Сроки его передачи откладывались уже несколько раз в связи с ситуацией на востоке Украины.