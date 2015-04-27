Минэкономразвития упразднит 130 ограничений для бизнеса и перейдет к «гильотине»

Министерство экономического развития и торговли Украины утвердило план дерегуляции, включающий отмену 130 регуляторных ограничений для бизнеса, а также переход ко второму этапу дерегуляции - «гильотине», сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в рамках дерегуляционной гильотины Минэкономразвития планирует оперативно совершить полный пересмотр всей регуляторной базы.

При этом регуляторные органы должны будут самостоятельно доказать необходимость каждого из существующих ограничений.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла предложенный правительством закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения бизнеса (дерегуляция).

За законопроект (№1580) во втором чтении проголосовали 260 народных депутатов (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 354, зарегистрированных в сессионном зале (при необходимых 226).

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Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, этот законопроект "значительно упрощает регуляторное давление на бизнес, предусматривает упрощение по ряду направлений, в том числе по сельскому хозяйству".

Кроме того, Министерство экономического развития и торговли в рамках дерегуляции планирует в три этапа сократить количество и функции регулирующих органов.