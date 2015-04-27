В России хотят ограничить использование иностранной валюты

Межведомственная комиссия органа порекомендовала Центральному Банку России и Правительству Российской Федерации разработать меры по повышению ликвидности и капитализации банковской системы и меры по обеспечению устойчивости региональных банков, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу совета.

Основное внимание на совещании уделялось использованию мер денежно-кредитной политики для обеспечения экономического роста в условиях современных вызовов и угроз национальной безопасности РФ.

"Кроме того, предложено провести мероприятия по развитию инфраструктуры и инструментов финансового рынка в целях расширения использования российской национальной валюты в международных расчетах, и одновременно принять комплекс мер, направленный на снижение использования иностранной валюты на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении совбеза.

На заседании рассматривались дополнительные меры по развитию источников долгосрочных финансовых ресурсов, а также совершенствованию механизмов стимулирования кредитования приоритетных направлений и отраслей экономики.

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Весной 2014 года советник президента Сергей Глазьев предложил Минфину максимально исключить доллар из обращения на территории России, причем эти меры, по замыслу Глазьева, должны были коснуться и госсектора, и частных компаний и населения, напоминает РБК.

По мнению Глазьева, этот шаг помог бы России избежать негативных последствий экономических санкций. Позднее Глазьев заявлял, что «американцы хотят запретить использование доллара в России», поскольку в случае замораживания российских активов деньги россиян в долларах, хранимые на депозитах в российском банке, не будут признаваться в США в качестве платежных средств.

Напомним, что спекуляции вокруг возможного запрета на хождение иностранной валюты в РФ, стали в прошлом году одной из причин резкого падения стоимости рубля по отношению к евро и доллару.