В Раде считают, что Кабмин недостаточно борется с контрабандой

Как сообщается в расследовании «Главкома» «Яценюк исполнит мечту Клименко», правительство планирует изменить порядок взимания акцизов у производителей табачной продукции. На смену традиционной акцизной марке может прийти электронная система Codentify, запатентованная табачным гигантом «Филипп Моррис» – речь идет о внедрении так называемого метода двухмерных штрих-кодов, основанного на использовании уникального зашифрованного 12-значного символа. В коде, который будет наноситься на каждую сигаретную пачку обычной типографской краской с помощью обычного лазерного принтера прямо на производстве, зашифрована информация о месте производства, номере механизма, дате и времени производства и торговой марке.

Учитывая, что теперь производители табака фактически будут сами контролировать начисление акциза, Кирш признает, что новая система, если она будет введена, создаст лишние поводы для злоупотреблений: «Я не думаю, что это постановление будет серьезным ударом по контрабанде – кто захочет, будет обходить закон и дальше. В отношении контроля за уплатой акциза, то в правительстве только делают вид, что борются с контрабандой, а предприниматели делают вид, что этого очень боятся. Честные производители не заинтересованы, а нечестные – наоборот заинтересованы в том, чтобы самостоятельно наносить эти коды».