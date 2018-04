Imperial Tobacco инвестировала 255 млн. в автоматизированный склад

Компания Imperial Tobacco ввела в эксплуатацию крупнейший в Украине автоматизированный высотный склад. Общая сумма инвестиций составила 255 млн. гривен.

Новый высотный автоматизированный склад емкостью 16 200 паллетомест расположен на производственной площадке компании в городе Киеве. Это даст возможность полностью автоматизировать материальные потоки табачной фабрики, улучшить эффективность логистики и самостоятельно осуществлять логистическое обслуживание непосредственно на предприятии, сократить время доставки готовой продукции дистрибуторам в Украине и за рубежом, сократить операционные затраты на аренду складских помещений за счет отказа от услуг внешних подрядчиков.

Ранее большинство инвестиций направлялись в инфраструктуру фабрики (производственные площади и мощности), при этом площадь склада только уменьшалась. В связи с недостаточной площадью собственных складских помещений фабрика «Империал Тобакко Продакшн Украина» с 2010 года была вынуждена пользоваться услугами внешней логистики. Новый автоматизированный высотный склад даст возможность отказаться от услуг подрядчиков. При условии непрерывной, работы новый склад позволит самостоятельно обрабатывать 2130 паллет в сутки, в том числе ежесуточно отгружать 1050 паллет готовой продукции для локального рынка, 270 паллет - для экспортных рынков, а также принимать 810 паллет табачных и нетабачных материалов, необходимых для производственного процесса предприятия», - комментируют в компании.

12-ти уровневый склад представляет собой инновационный, полностью автоматизированный объект, который функционирует практически без вмешательства человека. Все складские операции контролируются современной системой управления складом, интегрированной с ERP- программой фабрики, а работы внутри склада выполняются специальными «роботами» кранами и конвейерными системами для транспортировки паллет. Это дает возможность реализовывать логистические задачи табачной фабрики в режиме «24/7» в соответствии с логистическими правилами FIFO (First In First Out), FEFO (First Expired First Out) и системы Track&Trace (системы отслеживания перемещения табачной продукции с целью предотвращения нелегальной торговли).

Николай Пеннер, управляющий табачной фабрикой АО «Империал Тобакко Продакшн Украина»:

«Компания ввела в эксплуатацию объект, которым мы по праву можем гордиться. Проект реализован «с нуля» - мы построили объект капитального строительства на территории фабрики, установили оборудование, внедрили современное программное обеспечение, создали новые рабочие места. Из 255 млн. гривен инвестиций, 60 млн. гривен было направлено на приобретение современного оборудования и разработку программного обеспечения. По объему инвестиций эта далеко не последняя цифра среди вложений в логистический сегмент рынка в наших реалиях. Разумеется, в условиях экономического кризиса, растущего налогового давления на табачную отрасль, падения объемов легального производства мы задумывались над приостановкой этого проекта но, как ответственный бизнес, реализовали его до конца. Мы верим в высокий экономический потенциал нашей страны и ожидаем положительных перемен от объявленных государственных реформ».

Imperial Tobacco в Украине – компании ПсИИ «Империал Тобако Юкрейн» и АО «Империал Тобакко Продакшн Украина» – часть международной Imperial Tobacco Group. Компания производит и представляет на рынке сигаретные бренды Davidoff, West, Style, Parker&Simpson, «Прима», «Столичные». Компания владеет табачной фабрикой в Украине, расположенной в Киеве и выпускающей продукцию для внутреннего рынка, а также на экспорт (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, ОАЭ). Общая численность персонала – 1000 человек.

Imperial Tobacco Group PLC – ведущая международная табачная компания, занимающаяся производством, дистрибуцией и продажей широкого спектра табачной продукции: сигарет, сигар, табака и табачной бумаги и трубок в более 160 странах мира. Компания объединяет 50 фабрик и 38 000 сотрудников по всему миру. Штаб квартира находится в г. Бристоль, Великобритания.