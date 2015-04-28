Порошенко: Украина - одно из самых перспективных мест для инвестиций

Президент Петр Порошенко уверен, что Украина - одно из самых перспективных мест для инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на Международной конференции в поддержку Украины сегодня в Киеве.

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Глава государства отметил, что Украина имеет огромный потенциал, и ей нужны инвестиции, чтобы восстановить экономику и начать путь устойчивого развития.

"Украина, по моему мнению, является одним из наиболее обещающих мест для инвестиций", - сказал Порошенко.