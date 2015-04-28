Порошенко: Украина - одно из самых перспективных мест для инвестиций
16:30, 28 апреля 2015Разное
2845
Глава государства отметил, что Украина имеет огромный потенциал, и ей нужны инвестиции, чтобы восстановить экономику и начать путь устойчивого развития
Украина имеет огромный потенциал - Порошенко / Фото УНИАН
Президент Петр Порошенко уверен, что Украина - одно из самых перспективных мест для инвестиций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в своем выступлении на Международной конференции в поддержку Украины сегодня в Киеве.
Читайте такжеЯценюк: кто поддерживает Украину, тот поддерживает стабильность в мире
Глава государства отметил, что Украина имеет огромный потенциал, и ей нужны инвестиции, чтобы восстановить экономику и начать путь устойчивого развития.
"Украина, по моему мнению, является одним из наиболее обещающих мест для инвестиций", - сказал Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter