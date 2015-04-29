Глава «Сбербанка»: Россия сейчас не готова ни к каким реформам

"Россия сейчас не готова ни к каким реформам... Перед нами сейчас стоит самый большой вызов: сделать одну главную реформу - реформировать нашу абсолютно неэффективную систему управления в стране. Как только мы эту реформу сделаем, вот тогда можно будет проводить все остальные", - заявил он, выступая перед студентами в Екатеринбурге, передает ТАСС.

Греф отметил, что вынужден согласиться с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным в той части, что страну пока не ожидают высокие темпы экономического роста. "Конечно, всегда есть комплекс причин. Проще всего переложить всю ответственность за любые беды, которые происходят в жизни, на кого-то, сказать, что это санкции (виноваты) и еще что-то. К сожалению, вынужден сказать, что это наши внутренние проблемы. Мы очевидно затормозились в наших реформах. Нужно очень существенно нарастить темп преобразований в стране", - сказал он.

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Президент "Сбербанка" считает, что развиваться сегодняшними темпами нельзя, в этом "большая опасность для нас". "Тем более, что мы сейчас взяли очень ответственный курс на отстаивание своего "я" в этом мире, а чтобы свое "я" отстаивать, надо быть очень сильным. Пока, к сожалению, не могу сказать, что наша экономика сильна. Если мы в самое ближайшее время не займемся масштабнейшими структурными реформами, то я не вижу источников для экономического роста и, соответственно, процветания и конкурентоспособности нашей страны", - заключил он, добавив, что пора уже переходить от обсуждения и констатации к делу.