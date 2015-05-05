Чернігівське ЕКО запускает соревнование ЭКО идей «Будуймо ЕКО Україну разом!» и отчисляет средства на их реализацию!

Чернігівське – бренд номер один в Украине, который получил экологический сертификат соответствия продукции экологическим критериям, стремится обратить внимание общественности на экологические проблемы, которые существуют в Украине и вместе с потребителями Чернігівського ЕКО сделать вклад в их решение.

С 1 по 31 мая 2015 года производитель-организатор соревнования будет отчислять 5 копеек с каждой проданной им единицы продукции Чернігівське ЕКО, а именно Чернігівське «Світле», Чернігівське «Міцне», Чернігівське «Максимум» и Чернігівське «Безалкогольне» на реализацию ЭКО проектов.

Принять участие в соревновании ЭКО идей «Будуймо ЕКО Україну разом!» могут все совершеннолетние граждане Украины, у которых есть идеи и желание сделать свой регион и Украину чище, зеленее и современнее.

У вас есть ЭКО идея и желание принять участие в соревновании? Для участия заходите на сайт www.ecoukraine.com.ua и подавайте заявку с 1 по 30 мая 2015 года.

Топ 50 ЭКО идей, которые наберут максимум голосов по результатам голосования на сайте www.ecoukraine.com.ua, выйдут в финал. Среди них компетентное жюри выберет 10 ЭКО идей-победителей, которые будут реализованы. На реализацию каждого из этих проектов производитель-организатор соревнования планирует собрать около 120 000 грн. Благотворительным партнером программы-реализатором ЭКО проектов является МБФ «Украинская Биржа Благотворительности».

Тематика ЭКО проектов:

Программа проводится в 4 этапа, которые предусматривают следующие шаги:

1 этап – сбор организатором средств на реализацию ЭКО Проектов и формирование денежного фонда – с 1 по 31 мая 2015 года включительно.

2 этап – подача участниками ЭКО Проектов (с 1 по 30 мая 2015 года включительно) и голосование пользователей за ЭКО Проекты – с 1 мая по 10 июня 2015 года включительно.

3 этап – определение ТОП-50 ЭКО Проектов (11 июня 2015 года), предоставление участникам видеопрезентаций ЭКО Проектов (с 11 по 15 июня 2015 года включительно), заседание жюри и определение победителей – с 16 по 23 июня 2015 года включительно.

4 этап – реализация ЭКО Проектов победителей – с 24 июня по 31 октября 2015 года.

Заходите на сайт, подавайте идеи, голосуйте за лучшие и ждите их реализации, возможно, именно в вашем городе! Чернігівське ЕКО – «Будуймо ЕКО Україну разом!».