ЕС отказал России отсрочить создание зоны свободной торговли с Украиной еще на год - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации, подготовленный для саммита "Восточного партнерства" в Риге, который состоится 21-22 мая.

В частности, издание отмечает, что "Европейский Союз имплементирует зону свободной торговли с Украиной (в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации) со следующего года несмотря на давление России относительно очередной отсрочки".

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В этой связи отмечается, что совместная декларация, которая вероятно породит несогласие со стороны России, будет обязывать с 1 января 2016 года ввести в действие торговую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Указанный срок уже является отсрочкой Соглашения на год позже, чем это планировалось сразу (с ноября 2014 года - УНИАН) в условиях, когда Россия оказывает сопротивление европейским усилиям по интеграции Украины и выхода Украины из сферы российского влияния.

Также, отмечается, что в соответствии с информацией украинских чиновников, Россия настаивает, чтобы Соглашение о создании свободной торговли была отсрочена минимум еще на один год (до 2017 года), но Евросоюз настаивает, что не может быть дальнейшего отложения создания зоны свободной торговли.

Вместе с тем сказано, что Евросоюз готов обсуждать озабоченность России в отношении этого Соглашения. Имплементация Соглашения об ассоциации "будет самым высоким приоритетом Евросоюза и заинтересованных партнеров в ближайшие годы", - говорится в проекте заявления.

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Также сказано, что на саммите "Восточного партнерства" в Риге ЕС не будет отменять для Украины и Грузии визовый режим, а будет настаивать на проведении необходимых реформ, чтобы получить безвизовый режим, как это было в случае с Молдовой.

Кроме того, в проекте декларации не упоминается о возможности получения Украиной перспективы членства в ЕС в будущем.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЕС заявили, что дата применения Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной остается неизменной - 1 января 2016 года.