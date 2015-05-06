В России хотят усилить контроль за иностранными инвестициями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает усилить контроль за иностранными инвестициями. Случаев, когда для сделки потребуется согласование правительства, может стать значительно больше, следует из проекта поправок, подготовленных ФАС (документ опубликован на портале regulation.gov.ru), пишут «Ведомости».

Сейчас согласование правительственной комиссии требуется для сделок, по совершении которых иностранный инвестор получит контроль над 25% российской компании, работающей в одной из стратегических отраслей, или приобретает имущество такой компании на сумму свыше 25% балансовой стоимости ее активов. Подробный перечень отраслей, имеющих стратегическое значение, содержится в законе об иностранных инвестициях в стратегические отрасли.

ФАС предлагает предусмотреть новые основания для предварительной проверки сделки в законе об иностранных инвестициях. Согласно проекту поправок сделка иностранного инвестора в отношении российской компании может подлежать предварительному согласованию, если она имеет особое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Решение об этом будет принимать президент или председатель правительственной комиссии по иностранным инвестициям – сейчас это Дмитрий Медведев.

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В нынешней формулировке норма может коснуться любой сделки – вне зависимости от доли, которую приобретает иностранный инвестор, или отрасли, в которой работает интересующая его российская компания, объясняет партнер Goltsblat BLP Николай Вознесенский.

Нигде не сказано, что именно имеет особое значение для обороны и безопасности России, и трактовать это понятие можно довольно широко, констатирует он.