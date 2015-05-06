Россия обратилась к ЕС с требованием отложить ЗСТ с Украиной до 2017 года

Об этом он заявил на публичном мероприятии в Брюсселе, сообщает издание EUobserver, передает Европейская правда.

По словам Чижова, идея обсуждалась на экспертном уровне в апреле. Посол уточнил, что Россия выступает за то, чтобы текущая отсрочка вступления соглашения в силу была продлена еще на один год.

Как известно, в сентябре 2014 года Россия добилась того, чтобы начало действия ЗСТ было отложено до 1 января 2016 года. На этот период для Украины действует режим односторонних торговых преференций (украинские товары экспортируются в ЕС без пошлин, обратный импорт облагается пошлинами).

Читайте такжеЕС отказал России отсрочить создание зоны свободной торговли с Украиной еще на один год - СМИВ то же время, такой режим не стимулирует Киев проводить реформы, которых требует полноценное действие ЗСТ, из-за чего эксперты жестко критикуют односторонний режим.

Чижов уточнил, что его инициатива была отвергнута другими сторонами. В то же время, он не теряет надежды, что со временем ЕС вернется к этой идее.

"У меня не сложилось впечатление, что это встретили с энтузиазмом украинская делегация и делегация Еврокомиссии. Это можно рассматривать как указание на то, что Украина выполнила большую часть задач по готовности к выполнению этой части Соглашения об ассоциации. Так ли это – узнаем до конца года", - цитирует российского дипломата издание "Российская газета".