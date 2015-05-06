«Роснефть» впервые раскрыла зарплату главы компании Сечина

В документе на сайте компании говорится, что ее высокопоставленные руководители впридачу к окладу получают дополнительные выплаты, в том числе за участие в правлении и работу со сведениями, составляющими государственную тайну, пишет Рейтер.

«Роснефть», крупнейшая в мире по объему добычи компания из числа тех, чьи акции обращаются на бирже, отказалась раскрыть общую сумму заработка Сечина, близкого соратника Путина. Сечин возглавил «Роснефть» в 2012 году, поработав прежде вице-премьером правительства, которое Путин возглавлял в промежутке между вторым и третьим президентскими сроками.

В апреле президент страны призвал глав госкомпаний раскрыть доходы, после шквала критики в СМИ по поводу нежелания боссов делиться этой информацией.

Государственные СМИ написали в марте, что правительство разрешило занятым в бизнесе компаниям с госучастием не публиковать в открытом доступе сведения о своих доходах. На открытости настаивали критики, считающие, что главы госкорпораций получают слишком много на фоне проблем в экономике и растущей безработицы в 143-миллионной стране.

Ранее Путин доказывал, что высокие заработки необходимы ради привлечения лучших специалистов на высокие должности. О Сечине он говорил как об "эффективном менеджере", достойном большой зарплаты.

«Роснефть» сообщила во вторник, что продлила контракт с Сечиным на пять лет.

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Госкомпания, которая стала объектом западных санкций из-за роли Москвы в украинском кризисе, в 2013 году купила своего конкурента, частную ТНК-ВР за $55 миллиардов, оплатив эту сумму в том числе за счет ссуд и других финансовых инструментов. После этого «Роснефть» просила денег из российской нефтяной кубышки, Фонда национального благосостояния, где копятся средства будущих пенсионеров, в поиске финансирования своих проектов, поскольку доступ на глобальные рынки капитала закрыт из-за санкций.

В конце прошлого года Путин защитил Сечина, подвергшегося критике за то, что рыночная капитализация «Роснефти» упала до примерно $30 миллиардов. Во вторник капитализация компании составила 2,72 триллиона рублей ($53 миллиарда), свидетельствуют данные ThomsonReuters.