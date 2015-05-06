У Абромавичуса похвастались сокращением разрешительных документов на 40%

Соответствующая информация содержится в отчете о мерах по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Также, согласно отчету, правительство сократило количество видов деятельности, которые подлежат лицензированию, на 46% - до 30 видов.

В то же время Минэкономразвития намерено подготовить законопроект о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности, целью которого является дальнейшее уменьшение количества разрешительных процедур.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины планирует установить на законодательном уровне исчерпывающие критерии выдачи разрешительных документов, которые ранее не были установлены в законодательном порядке.

В частности, выдача каждого разрешительного документа будет проводиться в соответствии с четко установленными критериями, среди которых уполномоченный орган выдачи, перечень требований к документам для получения разрешения, а также платность или бесплатность выдачи.

Кроме того, министерство намерено определить исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче, а также срок действия каждого разрешения.