Украина и ЕС могут создать совместную торговую организацию

Украина и Европейский Союз могут создать совместный институциональный орган в сфере торговли и развития после имплементации экономической части Соглашения об ассоциации.

Соответствующая информация содержится в отчете о мерах по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который опубликован на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно отчету, Минэкономразвития сформировало список общественных и неправительственных организаций, кандидатуры от которых будут рассматриваться при формировании двухсторонней консультативной группы в сфере торговли и развития.

В то же время в министерстве отметили, что представители ЕС допускают возможность создания совместных институциональных органов только после имплементации экономической части Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз отказался отсрочить по просьбе России по меньшей мере еще на один год создание зоны свободной торговли Украины с ЕС.

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Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме. Вместе с тем, документ вступит в силу с 2016 года, хотя первоначально предполагалось, что он начнет действовать с ноября 2014 года. В сентябре 2014 года – после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения положений Соглашения до 31 декабря 2015 года.