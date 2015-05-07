Госгеокадастр начал аудит 60 своих предприятий, треть которых убыточные

Согласно сообщению пресс-службы Госгеокадастра, уже подписан приказ о создании рабочей группы, которая по завершении аудита должна проанализировать работу предприятий и представить свои предложения по их выводу из кризисной ситуации.

«Мы не будем обременять государственный бюджет, удерживая предприятия, которые годами или даже десятилетиями показывают убытки и при этом превратились в коррупционные центры. В свою очередь, предприятиям, имеющим экономический потенциал и значение для отрасли, будет оказана поддержка в развитии и в них будет введен антикризисный менеджмент», – цитирует пресс-служба председателя Госгеокадастра Максима Мартынюка.

По состоянию на апрель в сферу Госгеокадастра входят 60 предприятий, 45 из которых занимаются финансово-хозяйственной деятельностью.

По данным Госгеокадастра, в 2014 году суммарный доход всех подконтрольных службе предприятий составил 371,6 млн грн, а чистая прибыль – 2,1 млн грн.

Несмотря на завершение финансового года с чистой прибылью, почти треть, или 18 предприятий, закончили год с убытком.

Лучший результат по итогам года – 2,8 млн грн чистой прибыли показало государственное научно-производственное предприятие «Геосистема», которое занимается разработкой и изготовлением оборудования и программного обеспечения для цифровой фотограмметрии и картографии.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Госгеокадастр начал внутреннее антикоррупционное расследование и создал рабочую группу для проверки фактов коррупции в земельной сфере в Киевской области. Результаты проверки служба пока не обнародовала.