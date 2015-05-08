ГФС оптимизирует работу Центра сертификации ключей по европейским стандартам

Государственная фискальная служба Украины планирует оптимизировать работу Аккредитованного центра сертификации ключей, открытого в мае 2012 года, по европейским стандартам и в соответствии с лучшими мировыми практиками обслуживания налогоплательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе ГФС.

«Цель работы Аккредитованного центра – бесплатное предоставление услуг электронной цифровой подписи органам власти, предприятиям всех форм собственности и физическим лицам, - сообщили в пресс-службе. – И сейчас центр оборудован современным программным комплексом, обеспечивающим высокую степень защиты информации».

Однако, как подчеркнули в ГФС, сегодня крайне важна разработка долгосрочной стратегии развития центра, позволяющего улучшить отношение к клиенту, расширить спектр предоставляемых услуг.

«Цель реформы центра – создание эффективного сервиса, работающего по европейским стандартам и критериям. Старые практики обслуживания должны отойти в прошлое. И потому целесообразно привлекать общественность к разработке программ расширения услуг», - отметили в ГФС.

Как сообщал УНИАН, Аккредитованный центр сертификации ключей электронной подписи начал работу в мае 2012 года. Выдача и генерация ключей была и остается бесплатной. Ежедневно центр может выдавать до 2 тыс. ключей электронной подписи. Ключи электронной подписи позволяют вести электронный документооборот и составлять налоговую отчетность в электронном виде.