Украина начнет переговоры о зоне свободной торговли с Канадой в ближайшее время - Яценюк

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с министром иностранных дел Канады Робертом Николсом.

«Мы начали новую страницу наших отношений с Канадой, - сказал Яценюк. – Мы ожидаем, что завтра в Украину приедет основной переговорщик о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Надеюсь, что переговоры будут продвигаться в направлении подписания соглашения».

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года должна заработать всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, отсроченная на полтора года – в октябре 2014 года в связи с необходимостью проведения переговоров в формате Украина – ЕС – Россия. Однако дальнейшие отсрочки и переговоры, по мнению европейской стороны, являются ненужными, а отсрочка – губительной для самой идеи свободной торговли.

Также, согласно программе работы украинского правительства, утвержденной в декабре 2014 года, Украина рассчитывает заключить Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, Канадой, Израилем, странами Африки и рядом Балканских стран.