Минэкономразвития хочет переименовать государственные закупки в публичные

Об этом сообщил глава департамента государственных закупок Минэкономразвития Александр Стародубцев на своей странице в Facebook.

«Эта идея вызвала у всех участников очень позитивный отклик. По-английски это звучит – public procurement. Что такое «госзакупки» в масштабах Украины все равно никто не знает. А если и знает, то в основном в контексте коррупции. Нам же предстоит продвижение этого понятия и популяризация среди бизнеса. Так что имеет смысл сразу продвигать что-то правильное», - написал он.

Также Стародубцев отметил, что терминология департамента и участников рынка будет включать понятия «публичные закупки», «публичные тендеры», «публичные закупщики».

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины присоединилось к проведению госзакупок в электронном формате.

Таким образом, к системе электронных госзакупок присоединились уже 16 госструктур, среди которых НБУ, Министерства здравоохранения, молодежи и спорта, инфраструктуры, экологии и природных ресурсов, экономического развития и торговли, а также юстиции.

Кроме того, пользуются электронными закупками «Энергоатом», Киевская городская государственная администрация, Киевский городской совет и районные советы, Львовский городской совет, «Укрспецэкспорт» и Государственное управление делами.