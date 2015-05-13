Авария с "Прогрессом" нарушила планы российских военных

Руководитель Федерального космического агентства (Роскосмос) Игорь Комаров 12 мая заявил, что космический грузовой корабль"Прогресс М-27М" оказался на нерасчетной орбите и был потерян из-за вскрытия баков окислителя и горючего третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", пишет "Коммерсант".

Это - предварительные данные: работа комиссии по расследованию причин инцидента продлена до 22 мая. Из-за аварии военным пришлось сдвигать сроки запуска спутника фоторазведки "Кобальт-М". Роскосмос рекомендовал войскам воздушно-космической обороны приостановить подготовку к старту последнего в истории спутника фоторазведки "Кобальт-М", который ракета "Союз-2.1а" должна была вывести с космодрома Плесецк 15 мая. Точную дату следующего пуска определит госкомиссия, однако, по информации источника "Ъ" в Минобороны, он состоится не ранее чем через две-три недели.

"Союз-2.1а" стартовал с космическим грузовиком "Прогресс" с площадки N31 космодрома Байконур 28 апреля в 10:09 по московскому времени. Предполагалось, что через шесть часов после старта корабль причалит к борту МКС, доставив шестерым членам экипажа экспедиции 43/44 более 2,5 т груза: питание, топливо, кислород и аппаратуру для научных экспериментов. Однако из-за нештатной ситуации он оказался на нерасчетной орбите и уже 8 мая сгорел в плотных слоях атмосферы. Финансовые потери от неудачного пуска оцениваются в 2,6 млрд руб.

Читайте такжеРоссия отложила запуск на МКС пилотируемого "Союза"Инцидент с "Прогрессом М-27М" скажется на программе полетов к МКС. Намеченную на 14 мая посадку трех членов экипажа предложено осуществить в начале июня, а ближайший запуск к МКС состоится только в июле. В начале месяца к станции отправится грузовой "Прогресс М-28М" (изначально должен был отправиться к станции только 6 августа), а в конце в космос отправится пилотируемая экспедиция - это "сделано в целях безопасности". В ЦУПе считают, что потеря корабля не скажется на экипаже МКС: запасов воды, кислорода и продовольствия хватит на два-три месяца. 19 июня к станции отправится американский грузовой корабль Dragon.