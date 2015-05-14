Антикоррупционному бюро могут разрешить наказывать чиновников за ложь в декларациях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на заседании правительства.

"Мы обращаемся к парламенту с тем, чтобы расширить полномочия НАБ и дать возможность НАБ проводить расследование по отношению к государственных чиновников в том случае, если государственные чиновники умышленно подали недостоверную информацию в декларациях о состоянии, доходах и имуществе государственного чиновника", - сказал он.

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То есть, по словам Яценюка, должна быть введена "как уголовная ответственность за предоставление недостоверных данных, так и предоставляется полномочие Национальному антикоррупционному бюро о проведении расследования в отношении любых чиновников, которые предоставляют недостоверную информацию в своих декларациях".

Также, по словам Яценюка, правительство приняло решение об обеспечении деятельности НАБ.

"Кабинет министров принимает решение передать НАБ помещение площадью 3 тыс. кв. м, отремонтированное, на Соломенской площади... Теперь НАБ получает помещение, имеет возможность разместить следователей и офицеров, которые будут заниматься борьбой с коррупцией", - сказал глава правительства.