Торговые сети будут оспаривать обвинения АМКУ в картельном сговоре

13 мая 2015 года в Антимонопольном комитете Украины состоялась пресс-конференция и.о. председателя комитета Николая Бараша на тему: "Картельный сговор. Детали расследования". «В ходе расследования был установлен факт существования между сетями информационного обмена, который превратился в механизм координации конкурентного поведения», - заявил Бараш во время пресс-конференции. На сети был наложен штраф в совокупном размере 203,616 млн грн. «Такой штраф является существенным, но не убийственным», – считает Бараш. "Бюджет от этого получит сегодня 0,04% суммы налога с прибыли. Говорить о том, что что-то теряется нельзя. Мы надеемся, что будут запущены механизмы конкуренции", – отметил Бараш.

Оштрафованы Антимонопольным комитетом торговые сети отвергают обвинения в картельном сговоре и заявляют о негативном влиянии таких заявлений на инвестиционный имидж страны.

«Представители ведущих международных и украинских компаний считают, что решение АМКУ о «картельном сговоре» не имеет надлежащего обоснования; проведение расследования происходило при участии узкоспециализированных сотрудников АМКУ, а проблематика изучалась выборочно, без учета индивидуальных особенностей товара и рынка», - комментирует Комитет Ассоциации по розничной торговле Европейской Бизнес Ассоциации, в котором представлены такие ведущие международные и украинские компании, как ООО «Ашан Украина Гипермаркет», ПИИ «Билла-Украина», ООО «Метро Кэш энд Кэри Украина», ООО «НОВУС УКРАИНА», ООО «Фоззи-Фуд».

«Представители ведущих международных и украинских компаний считают решение АМКУ о «картельном сговоре» таким, что не соответствует действительности и ухудшает и так близкую к нулю инвестиционную привлекательность страны на фоне непростой экономической ситуации", - отмечается в заявлении Комитета Ассоциации по розничной торговле.

В то же время отмечается, что власть должна оказывать поддержку украинскому бизнесу, который вкладывает средства в развитие государства: "Украинский бизнес продолжает инвестировать в развитие нашей страны, строя новые магазины, платя налоги, обеспечивая новые рабочие места и внедряя лучшие мировые практики ведения бизнеса, что должно только приветствоваться всеми органами власти, а не ограничиваться крупными штрафами и безосновательными обвинениями",

Недавно президент Украины, премьер-министр Украины и члены КМУ публично заявили о начале структурных реформ антимонопольного законодательства и полную замену руководящего состава АМКУ. Сейчас в Верховной Раде Украины обсуждается назначение нового председателя АМКУ.

Участники торгового рынка констатируют, что экономики в решении АМКУ меньше, чем политики. Расследование «картельного сговора» начал в 2012 году тогдашний первый заместитель председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин. Нынешнее руководство АМКУ, по мнению ритейлеров, использует громкое дело в имиджевых целях: господин Бараш стал форсировать события после того, как стало понятно, что его кандидатура не попадает в новый руководящий состав АМКУ.

Большинство обвиняемых компаний уже заявили о том, что обжалуют решение АМКУ в суде. Во время пресс-конференции 13 мая 2015 года Николай Бараш признал, что учитывая судебные разбирательства, исход данного дела может растянуться на длительный срок.