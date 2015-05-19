Двадцать регионов России находятся в дефолте – экономисты

Состояние экономики 20 российских регионов соответствует дефолтному. К такому выводу пришли специалисты Центра анализа доходов и уровня жизни НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ), пишут «Ведомости».

Экономисты отметили, что «хотя в России дефолт регионов по политическим причинам невозможен, характеристики регионов этой группы ему соответствуют». Речь идет о пониженной бюджетной обеспеченности (душевые расходы с учетом индекса бюджетных расходов в большинстве таких регионов в 1,5 раза ниже, чем среднерегиональные 61 тысяча рублей), высоком или сверхвысоком долге, а также высоком бюджетном дефиците.

К числу таких «дефолтных» регионов эксперты ВШЭ отнесли, среди прочих, Удмуртию и Амурскую область с дефицитом более 20% при долге свыше 80%, Костромскую, Смоленскую области и Мордовию, долг которых превышает 100% доходов, а также Чукотку с задолженностью 125%.

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Как указывают в Центре анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ, в регионах России уже идет процесс сокращения социальных расходов, возможности оптимизации несоциальных расходов практически исчерпаны. При этом за последние пять лет (в 2009–2014 годах) рост финансирования по социальным статьям в региональных бюджетах составил более 80% при том, что номинальные расходы за тот же период увеличились на 43%. На фоне стагнации этот фактор привел к кризису региональных бюджетов: в прошлом году в 47 регионах долг перевалил за половину доходов, дефицит бюджета почти у половины регионов превысил среднерегиональные 5%.

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Счетная палата ранее предупреждала, что планируемое в 2015 году уменьшение трансфертов из федерального бюджета в региональные (на 9% или 145 млрд рублей) может еще больше разбалансировать последние и привести к росту задолженности регионов.