Роскомнадзор пригрозил санкциями Facebook, Twitter и Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров попросил компании Facebook, Twitter и Google выполнять требования российского законодательства и напомнил: если они продолжат «противоправные действия» в России, то закон позволяет наложить на компании за это санкции.

Как пишет газета «Известия», речь идет о штрафах и блокировке страницы с противоправной информацией. О своих претензиях к соцсетям Жаров сообщил в письмах, направленных 18 мая директору Facebook по взаимоотношениям с органами госвласти в Северной, Восточной Европе и России Томасу Кристенсену, директору Twitter по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд Максуини и главному исполнительному директору Google Ларри Пэйджу.

Читайте такжеРоскомнадзору разрешили читать переписку пользователей в соцсетях

Официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил отправку соответствующих писем и отметил, что именно после таких писем обычно происходят определенные подвижки в общении.

Ранее письма в Google, Facebook и Twitter направил заместитель руководителя Максим Ксензов, указавший, что компании нарушают положения российского закона о блогерах. В частности, они не предоставили запрошенные ведомством данные о суточной посещаемости ряда страниц. Первоначальный штраф за это нарушение составляет 300 тыс. руб., за повторное — 500 тыс. руб.

Читайте такжеВ России снова ограничили доступ к видеохостингу Vimeo

Независимый юрист Антон Богатов, комментируя заявление Роскомнадзора, указал, что взыскать средства с американских компаний Facebook и Twitter будет сложно. Деньги можно будет получить лишь с агентов, которые собирают с них деньги за рекламу. Что касается Google, то она владеет в России дочерней компанией, а в данном случае может действовать правило «сын за отца не отвечает».

Представители Twitter, Google и Facebook не ответили на запросы «Известий».