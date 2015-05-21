Россияне могут лишиться доступа к AppStore и Google Play

Роскомнадзор внесет в черный список ссылки на страницы сайтов официальных магазинов приложений AppStore (для платформы iOS) и Google Play (Android), по которым можно скачать запрещенную в России литературу, пишет газета «Известия».

Это первые случаи блокировки приложений, сообщил официальный представитель ведомства Вадим Ампелонский.

20 апреля прокуратура Ставропольского края в интересах России и неопределенного круга лиц обратилась в Октябрьский райсуд Ставрополя о признании двух книг Саида бин Али бин Вахф аль-Кахтани («Крепость мусульманина. Из слов понимания Аллаха, встречающихся в Коране и Сунне» и «Крепость мусульманина. Обращения к Аллаху с мольбами. Лечение с помощью заговоров, встречающихся в Коране и Сунне») запрещенными к распространению.

Обе эти книги внесены в федеральный список экстремистских материалов, который ведет Минюст.

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Приложения, содержащие тексты указанных книг, можно найти в магазинах AppStore и Google Play.

«Появление такого рода контента в популярных интернет-магазинах приложений является дикостью. Администрации этих магазинов необходимо научиться предотвращать распространение запрещенных материалов», — заявил Ампелонский.

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После того как Роскомнадзор внесет в черный список страницу магазина с конкретным приложением, у клиентов некоторых небольших региональных провайдеров может перестать открываться весь сайт интернет-магазина, так как они могут блокировать их лишь целиком. Согласно статистике надзорного ведомства «закрывать» отдельные страницы не могут порядка 30% провайдеров.