Абромавичус обещает радикальную борьбу с пиратством

Министерство экономического развития и торговли Украины в рамках повышения эффективности борьбы с пиратством и в целях распространения исключительно легального программного продукта намерено провести радикальную реформу сферы защиты прав интеллектуальной собственности, сказал министр экономразвития Айварас Абромавичус в ходе круглого стола в Киеве.

Абромавичус подчеркнул, что Украина не является крупнейшей страной-пиратом в мире, однако процент легального программного обеспечения, используемого в нашей стране, крайне мал.

«Ситуация, сложившаяся в сфере интеллектуальной сфере в Украине, – это следствие низкого экономического развития, низкой покупательной способности населения, но одновременно высокообразованного общества, - сказал Абромавичус. - Если оценивать по уровню программного обеспечения, только 17% продукта в нашей стране – это легальный программный продукт».

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Абромавичус подчеркнул, что пиратство препятствует приходу инвестиций и технологий на рынок Украины.

«Мы видим, что вопрос защиты интеллектуальной собственности крайне важен. Мы также видим много инициатив в этой сфере, но системного подхода пока нет, - отметил глава Минэкономразвития. – Понятно, что наши усилия имеют результат. Торговое представительство США (USTR - УНИАН) исключило нашу страну из перечня самых больших пиратов – в так называемом «Списке 301». Но нужно двигаться вперед. Мы понимаем, что изменения должны быть системными – как со стороны правообладателей контента, дистрибьюторов, так и со стороны государства».

Министр отметил, что Минэкономразвития готово стать площадкой для координации совместных действий по борьбе с пиратством. «Мы готовим комплексную реформу в области интеллектуальной собственности. Будут предложены радикальные меры. Но мы хотим дать этому публичное обсуждение», - сказал Абромавичус и добавил, что Минэкономразвития будет примером борьбы с нелегальным продуктом за счет использования только лицензионных программ.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2013 года Торговое представительство США (USTR) в ежегодном «Списке 301» поставило Украину на первое место по нарушению прав интеллектуальной собственности. В феврале 2014 года USTR внесло в список нарушителей авторского права несколько украинских интернет-сервисов по хранению и обмену информацией - еx.ua, еxtratorrent.cc. В список распространителей пиратских данных также вошли, в частности, украинские физические рынки «Петровка» и «7-й километр».

После принятия необходимых законодательных актов, в мае 2014 года USTR исключило Украину из «Списка 301», однако оставило в силе претензии к Украине относительно системы сбора авторских отчислений, использования нелицензионного программного обеспечения госорганами и общего распространения пиратства в стране.