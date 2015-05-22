Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с 1 января - Туск

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам четвертого саммита "Восточного партнерства" в Риге.

"Со времени проведения саммита в Вильнюсе (29-29 ноября 2013 года - УНИАН) мы подписали соглашения об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной. Это подняло наше сотрудничество на новый уровень. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли уже временно применяется, кроме части о зоне свободной торговли с Украиной, которая вступит в силу с 1 января 2016 года ", - отметил Туск.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

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Изначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Однако Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. Зато европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлинами.