Интернет-ритейлер Amazon меняет схему уплаты налогов в Европе

Американская Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, с 1 мая 2015 года начала отражать выручку от розничных продаж в европейских государствах на счетах подразделений именно в этих странах, тогда как ранее все доходы компании в регионе проводились через ее люксембургское подразделение.

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на представителя Amazon, передают «Ведомости».

По словам осведомленного источника, Amazon уже перешла к новой практике в Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Этот шаг говорит о существенном изменении подхода Amazon к налогообложению в Европе и может значительно повысить объем налогов, выплачиваемых компанией в отдельных государствах региона, отмечают эксперты. Схемы экономии на налогах, которых многие международные компании придерживаются в Европе, находятся под пристальным вниманием европейских регуляторов.

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В январе Еврокомиссия заявила, что налоговая структура, которой придерживается Amazon в Европе, дает компании незаконное и несправедливое преимущество перед конкурентами.

Великобритания недавно объявила о повышении налогов для компаний, пытающихся, по мнению властей, активно избежать уплаты налогов в стране.

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За 2013 г. (последние доступные данные) Amazon выплатила в Великобритании налоги на сумму 4 млн фунтов стерлингов ($6,2 млн), при этом выручка, полученная компанией в этой стране за позапрошлый год, составила 449 млн фунтов.