Абромавичус хочет повысить зарплаты руководителей госпредприятий

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус предложил разрешить органам управления государственными предприятиями (министерствам, Фонду государственного имущества и другим органам исполнительной власти) повышать зарплаты менеджменту госпредприятий до рыночного уровня и привязывать оплату к эффективности работы руководимых ими предприятий, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Согласно сообщению, позиция министра состоит в том, что руководители госпредприятий при низком уровне оплаты мотивированы совершать коррупционные действия и не мотивированы повышать качественные показатели работы госпредприятий в условиях устаревшей системы управления.

В пресс-службе отметили, что в условиях повышения прозрачности работы госпредприятий повышение оплаты труда менеджмента позволит значительно уменьшить количество злоупотреблений и увеличить эффективность работы государственного сектора экономики.

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Как сообщал УНИАН, топ-100 государственных предприятий, занимающих 90% государственного сектора экономики, за 9 месяцев 2014 года аккумулировали 80 млрд грн убытка.

Кабинет министров Украины в рамках реформы системы управления государственными предприятиями объявил о принципе поиска руководителей госкомпаний на открытых конкурсах. Перечень требований к кандидатам публикуется на сайтах профильных министерств. В частности, Минэкономразвития проводит конкурсы на замещение руководителей порядка 77 компаний, включая авиационный госконцерн «Антонов», Минагропрод – по 37 компаниям. Аналогичные конкурсы будут проводиться и по энергетическим компаниям, включая «Укрнафту», «Укртранснафту» и другие.