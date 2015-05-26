В России хотят проверить Google на шпионаж

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Илья Костунов попросил Госпрокуратуру и Роскомнадзор проверить защищенность данных граждан от несанкционированного сбора через интернет-счетчики и запретить использование на государственных сайтах счетчиков от компаний из недружественных к России стран.

Такое предложение содержится в письмах Костунова, направленных генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе Роскомнадзора Александру Жарову и министру экономического развития Алексею Улюкаеву, пишут «Известия».

Депутат отмечает, что сейчас многие государственные и муниципальные власти вставляют на свои официальные сайты фрагменты программного кода (от «Яндекса», Google, Liveinternet и др.), которые позволяют увидеть посещаемость отдельных страниц, популярность ссылок, пути движения посетителей по сайту и др.

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Согласно данным аналитического портала index.ru из 264 госсайтов счетчики «Яндекса» есть на 52%, Liveinternet — на 35%, Google — на 21% (можно использовать сразу две или более). Эти счетчики можно настроить так, что пользователь их не видит на сайте, их можно увидеть, только посмотрев программный код страницы.

При этом на серверы компаний уходит не только статистика посещений.

«Собираются не только параметры запроса пользователя к посещаемому сайту или адрес сайта, с которого произошел переход, но и информация, получаемая от браузера, в том числе о данных, введенных в поля форм, о нажатии на кнопки клавиатуры, кликах «мышки», перемещении курсора, выделении и копировании текста», — отмечает в своем письме депутат.

«Но подобные интернет-счетчики собирают информацию о поведении граждан, которые зашли на портал госоргана и отправляют на удаленный сервер — например, компании Google. Считаю абсолютно недопустимым сбор и отправку на удаленный сервер данных, которые граждане сообщают, например, при получении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Также в обращениях россиян в госорганы содержится личная и семейная тайна», - пишет российский депутат.

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В своем письме депутат просит Генпрокуратуру провести проверку и дать правовую оценку доступа негосударственных интернет-компаний к указанной информации, а Роскомнадзор и Минэкономразвития — провести проверку госсайтов на предмет защищенности данных.

Кроме того, Костунов просит «с учетом известных сообщений Эдварда Сноудена рассмотреть возможность запрета размещения «интернет-счетчиков» на государственных порталах от компаний, находящихся под юрисдикцией стран, проводящих явно недружественную политику по отношению к Российской Федерации».