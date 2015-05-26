Оккупанты Крыма продолжают объявлять праздники по украинскому законодательству

Нелегитимное правительство оккупированного Севастополя приняло решение об объявлении 1 июня праздничным днем в связи с празднованием Святой Троицы, передают "Новости Крыма".

«Первого июня объявляется праздничным днем в связи с празднованием Святой Троицы. Работодателям рекомендуется на своей территории объявить выходной», — заявили в "правительстве".

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