Прибыль Банка Ватикана выросла в 24 раза

Чистая прибыль Института религиозных дел (Банк Ватикана) по итогам 2014 года выросла почти в 24 раза, до €69,3 млн.

Об этом говорится в пресс-релизе финансового института, сообщает «Газета.Ru»

По итогам 2013 года чистая прибыль финансового института составила всего €2,9 млн. Собственный капитал банка сократился до €695 млн, в 2013 году он составлял €720 млн.

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Рост чистой прибыли в финансовой организации объясняют сокращением операционных расходов, успешными торговыми операциями с ценными бумагами, а также повышением уровня прозрачности работы банка по итогам реформ.

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Ранее сообщалось, что на счетах экс-руководителей Банка Ватикана заморозили €18 млн.