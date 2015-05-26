Путин советует российскому бизнесу занять внутренний рынок, пока Запад не «прозрел»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Деловая Россия».

«На состояние экономики оказывают влияние как внутренние, так и внешние факторы. Текущая конъюнктура непростая, если не сказать - сложная. Вместе с тем, изменение курса рубля повышает ценовую конкурентоспособность российского производства и открывает окно возможностей для того, что взять под свой контроль новые ниши на национальном и международном уровне», - сказал Путин.

При этом он отметил, что такие проекты могут быть ограничены во времени, и этим надо воспользоваться для наращивания несырьевого экспорта и освоения собственного рынка.

«Вот наши партнеры прозреют в некоторых странах, санкции отменят, а нам что делать? Нам придется тоже как-то реагировать на это, иначе мы попадем в сложные условия в отношениях в рамках ВТО», - подчеркнул Путин.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.