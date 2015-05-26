Порошенко освободил от налогов и пошлин оборонный импорт

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Закон №365-VIII от 23 апреля 2015 освобождает от налогообложения ввозной пошлиной составляющие (материалы, узлы, агрегаты, оборудование и комплектующие изделия), которые ввозятся на территорию Украины в таможенном режиме импорта для использования в производстве продукции оборонного назначения, если заказчиком такой продукции является государственный заказчик. При этом указанные товары не освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной, если они происхождения или ввозятся с территории страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству.

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Президент также утвердил Закон №366-VIII от 23 апреля 2015 «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно создания благоприятных условий для обеспечения выполнения государственных контрактов по оборонному заказу и договоров на поставку продукции оборонного назначения».

Документом освобождаются от налогообложения операции по ввозу на территорию Украины товаров, которые используются в производстве продукции оборонного назначения, если заказчиком такой продукции является государственный заказчик, определенный Кабинетом Министров. Освобождение от налогообложения, установлено настоящим пунктом, не применяется к операциям по ввозу на таможенную территорию Украины товаров, имеющих происхождение или которые ввозятся с территории страны, признанной государством-оккупантом и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине в соответствии с законодательством.