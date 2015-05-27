Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в этом году открыть офис банка в Харькове, сообщила директор группы поддержки малого бизнеса ЕБРР Шарлотта Рюэ на брифинге.

«В прошлом году мы открыли офис во Львове, чтобы было проще работать c предприятиями, в этом году мы планируем открыть офис еще и в Харькове», - сказала она.

Представитель ЕБРР привела показатели результативности проектов для малого и среднего бизнеса. «71% предприятий – клиентов ЕБРР увеличили свои продажи на 40%, более половины предприятий увеличили количество работников, около 15% клиентов получили возможность привлечь кредитование на сумму порядка 0,5 млн долл.», - добавила она.

Рюэ подчеркнула, что ЕБРР не только дает советы компаниям, но и предоставляет возможность улучшить их услуги. «У нас есть обучающие курсы «Наращивай свой консалтинговый бизнес». В этом году мы планируем научить 45 консультантов, и практически такое же количество консультантов мы обучаем ежегодно», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР открыл представительство во Львове в декабре 2014 года.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 марта 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,9 млрд евро для 344 проектов в стране.