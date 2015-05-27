Для украинцев отдых в оккупированном Крыму небезопасен - правозащитники

"Заместитель председателя Крымской полевой миссии по правам человека" Ольга Скрипник не исключает того, что украинские туристы, которые имеют популярные страницы в социальных сетях, могут иметь проблемы, если решат отдохнуть в оккупированном Росией Крыму, передает "Крым.Реалии".

Правозащитники считают, что под видом борьбы с «радикалами» российские силовики могут совершить противоправные действия в отношении украинцев, которые медийно или политически активны на материке.

«Активные пользователи социальных сетей представляют угрозу для крымской власти, потому что для них надо сохранить общественное мнение о том, что в Крыму все стало прекрасно. Поэтому действительно такой человек может подвергнуться запугиванию, нападению, необоснованному задержанию», – сказала правозащитница.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму могут отобрать сельхозземли у украинцев Скрипник считает, что риск для безопасности на полуострове существует не только для политически активных украинцев, но и рядовых аполитичных граждан. По ее мнению, основную угрозу для туристов с материка может представлять «крымская самооборона», которая имеет статус народного ополчения. Скрипник утверждает, что представители этого формирования чувствуют себя безнаказанными и на полуострове отсутствуют какие-либо правовые механизмы, чтобы на них повлиять.

В начале мая нелегитимный прокурор полуострова Наталья Поклонская заявила, что все «радикалы из Украины» будут арестованы в случае проникновения на полуостров. Она отметила работу спецслужб в этом направлении.

По данным нелегитимного Министерства курортов и туризма аннексированного Крыма, в этом году на майских праздниках полуостров посетили 34 тысячи туристов из Украины. А общее количество отдыхающих, по подсчетам оккупационной власти Крыма, составило 175 тысяч человек. Российская власть ожидает, что этим летом аннексированный Крым примет больше 4 миллионов отдыхающих.