Яценюк пожаловался, что из-за депутатов не смог поднять страну на 30 пунктов в рейтинге Doing Business

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Я предлагаю посвятить заседание вопросам задолженности по заработным платам и созданию новых рабочих мест», - сказал Яценюк.

При этом он напомнил, что вопрос новых рабочих мест оговорен в двух правительственных законопроектах, которые находятся в Верховной Раде, однако парламентарии их не рассматривают. Эти же законопроекты, по словам Яценюка, являются составляющими общего пакета законопроектов, призванных улучшить позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business.

«Парламент не голосует два закона по Doing Business. Мы уже потеряли 30 пунктов (в рейтинге – УНИАН). У нас была возможность улучшить позиции на 30 пунктов, но в связи с тем, что анализ будет делаться по состоянию на май, а в мае законы не проголосованы, мы потеряли эту возможность. И мотивации, почему это не проголосовано, – никакой: ни экономической, ни политической», – сказал глава правительства.

При этом Яценюк обратил внимание на то, что наряду с созданием новых рабочих мест и погашением задолженности по зарплате необходимо активизировать работу по детенизации зарплат. «Мы приняли закон о едином соцвзносе. Надо теперь провести анализ – работает этот закон или нет, дал он возможность вывести из тени зарплаты или нет, или надо вносить изменения в закон», - сказал глава правительства.

Присутствовавший на заседании министр социальной политики Павел Розенко подчеркнул, что на текущий момент в Украине наблюдается положительная динамика погашения задолженности по зарплате. «В целом по стране задолженность уменьшилась на 125 млн грн – на 11%. Если взять категории экономически активных предприятий, то задолженность по зарплате сократилась на 12,8%. По оперативным данными Минсоцполитики, уже за первые 20 дней мая идет дальнейшее сокращение долгов. Только в мае они сократились еще на 190 млн грн, - сказал Розенко. - Но я хочу сразу обратиться к министрам и сказать, что тенденция положительная, но мы не должны складывать руки. Общая задолженность – у нас очень большая цифра. Только по экономически активным предприятиям она превышает 1 млрд грн».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле по сравнению с мартом снизилась на 110 млн грн – до 1,5 млрд грн.

Порядка 70% общей задолженности составили долги экономически активных предприятий. Традиционно наибольшие объемы долгов зафиксированы в промышленности – 981 млн грн. Наименьший объем долга – в сфере искусства и развлечений (650 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший объем задолженности зафиксирован в Донецкой области – 377 млн грн., в Киевской области – 128,5 млн грн, в Луганской области - 127,8 млн грн и Харьковской области – 179,2 млн грн. Задолженность по зарплате в Киеве составила 73,2 млн грн.