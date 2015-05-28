Экономическая конкурентоспособность Украины и России резко упала - рейтинг

Таковы результаты глобального рейтинга швейцарского Института менеджмента и развития, опубликованного 27 мая, сообщает Радио Свобода.

Согласно этому рейтингу, Россия опустилась с 38-го на 45-е место среди 61-й страны. А Украина, потеряв 11 позиций, заняла 60-е место – дальше идет только Венесуэла.

Такое падение экономик этих стран специалисты Института менеджмента и развития объясняют военным конфликтом в Украине.

Читайте такжеДля российской экономики худшее еще впереди - The Washington TimesБоевые действия на Донбассе продолжаются с апреля прошлого года. За это время там, по данным ООН погибли более 6 тысяч человек.

Из-за аннексии Россией украинского Крыма и ее роли в дестабилизации ситуации на востоке Украины, Запад ввел ряд санкций против Москвы, которые касаются, в частности, ограничение доступа России к иностранному капиталу и технологиям. Это стало главной причиной значительного ослабления российской экономики.

Читайте такжеЭкономика Украины в первом квартале упала на 17,6%Ранее УНИАН сообщал, что в России в апреле 2015 года уверенно продолжалось падение реальных зарплат, частного потребления и инвестиционного спроса