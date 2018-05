Крупнейшие банки мира оказались вовлечены в коррупционный скандал с ФИФА

Взятки, которые, по утверждению американских прокуроров, получали функционеры ФИФА, пересылались через счета, открытые в крупнейших американских, швейцарских и британских банков, следует из текста обвинения, подготовленного министерством юстиции США.

В нем перечисляются такие банки, как JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC, Bank of America, UBS и Julius Baer, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Financial Times.

В среду минюст США предъявил обвинения девяти чиновникам ФИФА и пяти топ-менеджерам спортивных компаний, заявив, что они были частью схемы, в рамках которой более $150 млн было выплачено в виде взяток за получение коммерческих прав, связанных с турнирами по футболу.

Федеральные прокуроры проводят проверку в отношении финансовых институтов, чтобы понять, знали ли они о том, что помогают отмывать деньги, использовавшиеся для подкупа, заявила Келли Керри, исполняющая обязанности прокурора восточного округа Нью-Йорка.

Многие из денежных переводов, о которых говорится в обвинении, превышали $1 млн. В 2013 г. со счета Citibank в Майами, принадлежащего спортивной маркетинговой компании Traffic USA, было отправлено $11 млн, которые прокуроры увязывают с платежами по пяти контрактам. Деньги были отправлены на счет Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) в нью-йоркском отделении JPMorgan Chase.

В другом случае в ноябре 2012 г. Traffic International перевела $1,2 млн со счета Delta National Bank & Trust в Майами на корсчет HSBC в Буффало, шт. Нью-Йорк; затем эти деньги были списаны в пользу подставной компании, имевшей счет в гонконгском отделении HSBC.

Delta National Bank неоднократно упоминается в тексте обвинения, наряду с Banco do Brasil, филиалы которого в Нью-Йорке и Парагвае также, по мнению прокуроров, использовались для перечисления взяток. В 2004 г. $1,2 млн было переведено со счета Traffic International в Delta National Bank на корсчет в нью-йоркском отделении Banco do Brasil. Эта сумма затем была списана в пользу счета в парагвайском отделении Banco do Brasil, принадлежащего Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL).