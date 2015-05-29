Дефицитный Пенсионный фонд потратит 18 миллионов на модернизацию программного обеспечения - СМИ

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наші гроші».

Из указанной суммы 13,31 млн грн получит ООО «НПП «Медирент» за комплексное развитие Интегрированной комплексной информационной системы (ИКИІС) фонда.

Владельцами «НПП «Медирент» записанные Юрий Шутка и Роман Коваль, бывший председатель правления фирмы «Атлас». Директором является Юрий Бониславский, который в 2001-2008 гг. возглавлял ГП «Информационный центр персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины».

Его отец Анатолий Бониславский был ранее заместителем председателя правления Пенсионного фонда, а в 2011 году был заместителем директора указанного выше ГП.

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Подрядчиком создание программы «ИКИС ПФУ» в 2002 году было АОЗТ «Атлас», совладельцем которого был Сергей Матвеев, отец Мисс Украина-2004 Леси Матвеевой, жены экс-депутата Киевсовета, а ныне замглавы Киевской ОГА Льва Парцхладзе. Однако в 2012 году «Атлас» обанкротился.

Сейчас имущественные права интеллектуальной собственности на программу принадлежат совместно ПФУ и ООО «НПП «Медирент». Поэтому каждый год фирма получает подряды на обслуживание программного обеспечения без конкурса. За последние семь лет фирма получила от ПФУ контрактов на 64,20 млн грн.

Еще 1,35 млн грн. Пенсионный фонд заплатит ООО «Юнитех+» за модернизацию прикладных подсистем программного обеспечения учета уплаты страховых взносов. Владельцами фирмы «Юнитех+» является Валерий Баталинский, Олег Смоляр и Роман Штогрин.

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Пенсионный фонд также регулярно заказывает услуги по программному обеспечению у владельцев еще одной фирмы с подобным названием – ООО «Юнитех-Процессинг». Эта компания принадлежит ООО «Медирент» и ООО «Инфопроцесинг», совладельцем которого является Анатолий Бониславский, экс-заместитель председателя правления Пенсионного фонда. «Юнитех+» также получает подряды без конкурса благодаря авторским правам, за последние семь лет фирма собрала с ПФУ уже 29,99 млн грн.

Остальные 3,22 млн грн получит государственное ГП «Информационно-вычислительный центр Министерства социальной политики Украины». Оно должно доработать в соответствии с изменениями законодательства Автоматизированную систему обработки пенсионной документации.