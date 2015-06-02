В Украине намерены защитить интеллектуальную собственность правообладателей - директор госпредприятия

Об этом заявил директор ГП «Интелзахист» Виктор Лещинский, выступая на коллегии Государственной службы интеллектуальной собственности Украины под председательством главы госслужбы Аллы Жариновой с участием директора департамента европейской интеграции многостороннего сотрудничества Министерства экономического развития и торговли Украины Вячеслава Цимбала и главного консультанта секретариата Комитета ВР по вопросам образования и науки Сергея Семенюка.

«Наша (ГП «Интелзахист») первоочередная задача – создание благоприятных условий существования иностранных и отечественных правообладателей на украинском рынке», - заявил Виктор Лещинский, уточнив, что сегодня , с активным развитием современных технологий появились множество проблемных вопросов, связанными с грубыми нарушениями авторских прав, в том числе на видео- и аудио-продукцию, в сети Интернет.

Лещинский также подчеркнул, что на сегодняшний день «Интелзахист» принимает активное участие в имплементации украинского законодательства в сфере защиты прав по интеллектуальной собственности к Европейским стандартам. Кроме того, предприятие участвует в круглых столах и конференциях международного уровня, перенимая опыт европейских стран в сфере защиты прав интеллектуальной собственности в сети Интернет.«До апреля 2015 года наша страна имела статус пирата №1, в связи с чем против Украины были введены экономические санкции. Активными действиями Государственной службы интеллектуальной собственности Украины под руководством Аллы Жариновой совместно с зарубежными экспертами и при поддержке Правительства Украины были сделаны существенные шаги для решения вопросов, которые позволили Украине избавиться от статуса «пирата» в списке 301, - отметил Виктор Лещинский -Данный бонус нам дали заочно, но надеемся что в ближайшее время усилиями госпредприятия "Интелзахист", руководством госслужбы при активной поддержки общественных структур, бизнеса и содействии власти мы закрепим за собой право назваться надежным партнером для правообладателя».

«Наша (ГП «Интелзахист») первоочередная задача – создание благоприятных условий существования иностранных и отечественных правообладателей на украинском рынке. И с этой целью мы планируем в Киеве проведение международного форума , который соберет в столице Украины экспертов с мировым именем, представителей министерств и крупных компаний. Цель форума – обсудить вопросы интеллектуальной защиты, услышать мнение специалистов и рекомендации зарубежных коллег, чтобы усовершенствовать механизмы в сфере защиты интеллектуальной собственности», - акцентировал Виктор Лещинский.

Директор ГП «Интелзахист» выразил уверенность , что под его руководством ГП «Интелзахист» будет активно развиваться и достигнет поставленных высот, с той целью, чтобы в Украине были созданы благоприятные условия для деятельности иностранных и отечественных правообладателей.

Справка УНИАН Госпредприятие «Интелзахист» создано в 2002 году. Главной целью создания предприятие было усовершенствование организации выдачи контрольных марок для маркировки объектов авторского права и смежных прав, а также усиление защиты в сфере интеллектуальной собственности.