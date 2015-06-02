Уровень материальной поддержки инвалидов с детства будет сохранен, - Загорий

За принятие за основу и в целом законопроекта №2026, разработанного народными депутатами от фракции «Блок «Петра Порошенка» Александром Третьяковим та Глебом Загорием, проголосовали 265 народных депутатов.

«Нам удалось восстановить справедливость для самих уязвимых категорий наших граждан – инвалидов с детства. Получалось, что по достижении ребенком-инвалидом подгруппы А совершеннолетия размер государственной социальной помощи вместе с надбавкой по уходу в случае признания его инвалидом с детства 1 группы подгруппы А сокращался почти на 300 грн. При том, что потребности такого человека, с детства имеющего исключительно высокую степень утраты здоровья, сильнейшую зависимость от постоянного постороннего ухода, по достижении совершеннолетия не уменьшается, а наоборот увеличивается», - прокомментировал необходимость этого закона его соавтор Глеб Загорий.

Закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» предусматривает предоставление детям-инвалидам в воздасте до 18 лет государственной социальной помощи в размере 70% пожиточного минимума, а также надбавки по уходу за таким ребенком в размере еще 50% только до совершеннолетия.

Согласно Закону Украины №2026, в случае, если размер ежемесячной соцпомощи с надбавкой по уходу за инвалидом с детства 1 группы подгрупы А не достигает размера таких же выплат на детей-инвалидов подгруппы А в воздасте от 6 до 18 лет, государство обеспечивает ежемесячную доплату в сумме, которой не хватает до обозначенного размера.

Действие этого закона с 1 января 2016 года будет распространяться на 2000 инвалидов с детства І группы подгруппы А с высокой степенью потери здоровья и зависимостью от постоянного постороннего ухода.