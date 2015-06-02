Уровень материальной поддержки инвалидов с детства будет сохранен, - Загорий

19:11, 02 июня 2015
Разное
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Сегодня народные депутаты  поддержали Проект Закона о внесении изменений в ст. 18 Закона Украины "О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам», касающихся  доплат инвалидам І группы подгруппы А.

Фото УНИАН

За принятие за основу и в целом законопроекта №2026, разработанного народными депутатами от  фракции «Блок «Петра Порошенка» Александром Третьяковим та Глебом Загорием, проголосовали 265 народных депутатов. 

«Нам удалось восстановить справедливость для самих уязвимых категорий наших граждан – инвалидов с детства. Получалось, что по  достижении ребенком-инвалидом подгруппы А совершеннолетия размер государственной  социальной помощи вместе с надбавкой по уходу в случае признания его инвалидом с детства 1 группы подгруппы  А сокращался почти на 300 грн. При том, что потребности  такого человека, с детства имеющего исключительно высокую степень утраты здоровья, сильнейшую зависимость от постоянного постороннего ухода, по достижении совершеннолетия не уменьшается, а наоборот увеличивается», - прокомментировал необходимость этого закона его соавтор Глеб Загорий. 

Закон Украины «О государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам» предусматривает предоставление детям-инвалидам в воздасте до 18 лет государственной социальной помощи в размере 70% пожиточного  минимума, а также надбавки по уходу за таким ребенком в размере еще 50% только до совершеннолетия. 

Согласно Закону Украины №2026, в случае, если размер ежемесячной соцпомощи с надбавкой по уходу за инвалидом с детства 1 группы  подгрупы А не достигает размера таких же выплат на детей-инвалидов подгруппы А в воздасте от 6 до 18 лет, государство обеспечивает ежемесячную доплату в сумме, которой не хватает до обозначенного размера.  

Действие этого закона с 1 января 2016 года будет распространяться на 2000 инвалидов с детства І группы  подгруппы А с высокой степенью потери здоровья и зависимостью от постоянного постороннего ухода. 

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