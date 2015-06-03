Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Японией о защите инвестиций
14:23, 03 июня 2015Разное
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Верховная Рада приняла Закон "О ратификации соглашения между Украиной и Японией о содействии и защите инвестиций" (№0020).
Соглашение между Украиной и Японией было подписано 5 февраля 2015 года / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Соответствующее соглашение между Украиной и Японией было подписано 5 февраля 2015 года в Киеве. Им предусматривается предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования в отношении создания, приобретения и расширения инвестиций.
Также на взаимной основе гарантируется защита от незаконной экспроприации и национализации инвестиций, закрепляется право инвесторов на свободный перевод средств, связанных с осуществлением инвестиций, определяются процедуры урегулирования инвестиционных споров.
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