Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Японией о защите инвестиций

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 289 (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующее соглашение между Украиной и Японией было подписано 5 февраля 2015 года в Киеве. Им предусматривается предоставление инвесторам режима наибольшего благоприятствования в отношении создания, приобретения и расширения инвестиций.

Также на взаимной основе гарантируется защита от незаконной экспроприации и национализации инвестиций, закрепляется право инвесторов на свободный перевод средств, связанных с осуществлением инвестиций, определяются процедуры урегулирования инвестиционных споров.