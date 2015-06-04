В России передумали вводить налог на Google и Apple

Министерство финансов России отказалось от идеи обложить НДС телекоммуникационные услуги, которые иностранные IT-гиганты, такие как Apple и Google, оказывают российским компаниям и физическим лицам, пишет газета "Известия".

Apple и Google по-прежнему не будут платить налог с купленных россиянами в интернет-магазинах этих компаний приложений, аудио и видео.

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Это следует из проекта обновленных "Основных направлений налоговой политики", опубликованных на сайте финансового ведомства. Если ранее Минфин в этом документе декларировал необходимость внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс, то в новой редакции "Основных направлений" дипломатично указывает на необходимость "продолжить рассмотрение вопросов с участием бизнес-сообщества" в "целях приведения в соответствие с международной практикой порядка применения НДС по телекоммуникационным услугам".

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В настоящее время НДС со стоимости телекоммуникационных услуг (предоставление хостинга для российских сайтов, сервисы видеозвонков и онлайн-мессенджеров, проката и продажи аудио- и видеофайлов, платное предоставление пространства на серверах для хранения электронных документов и др.) компании платят, только если поставщик услуг осуществляет свою деятельность на территории страны. Если же он зарегистрирован на территории другого государства (например, в офшоре), то его услуги российским НДС не облагается.

"Налогообложение электронной коммерции — это серьезная международная проблема, — рассказал замминистра финансов Сергей Шаталов, — Поэтому необходимо дождаться решения по этому вопросу от международных организаций. В частности, ОЭСР планирует выпустить свои рекомендации по этому вопросу осенью.