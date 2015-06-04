Украина остановила "сигаретный" спор с Австралией

Министерство экономического развития и торговли остановило торговый спор с Австралией через механизмы Всемирной торговой организации о принятии этой страной закона об унификации упаковок табачных изделий, заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на брифинге в Киеве.

«Минэкономразвития проанализировало ситуацию, встретилось со всеми стейкхолдерами на протяжении нескольких недель и приняло решение об остановке этого спора», - сказал министр.

Абромавичус подчеркнул, что Украина не может позволить себе участвовать в сомнительных спорах и в дальнейшем сконцентрируется на защите прямых торговых интересов.

«У Министерства очень ограниченные ресурсы, и мы хотели бы их сконцентрировать на защите прямого торгового интереса Украины. У этого спора отсутсвует экономическая логика. … Ни одна из украинских табачных компаний не экспортирует свою продукцию в Австралию», - отметил глава Минэкономразвития.

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Справка УНИАН. торговый спор с Австралией возник в результате решения австралийского парламента унифицировать упаковки сигарет с целью борьбы с курением. Свое недовольство таким решением высказали ряд крупнейших табачных компаний, а также Доминиканская республика, Гондурас, Никарагуа, Филиппины, Замбия, Мексика, Куба, Эквадор и Украина. 13 марта 2012 года Украина подала в Орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций с Австралией в рамках Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. Этот запрос стал третьим подобным запросом Украины – вслед за спором с Арменией и Молдовой.