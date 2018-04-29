Луганский бизнесмен: Весь контрафакт, который гонят с оккупированного Донбасса, контролирует Ефремов

Россия массово вывозит с оккупированных территорий Донбасса украинские предприятия, люди запуганы, инфраструктура уничтожена, контрафакт продолжает производиться под «крышей» экс-лидера фракции Партии регионов в прошлом созыве Верховной Рады Александра Ефремова и гонится в Украину – об этом в интервью УНИАН рассказал луганский бизнесмен и общественный деятель Сергей Шахов.

Сергей Шахов – выходец из Луганской области, до военных действий на Донбассе возглавлял «Луганскую промышленную группу». Кроме того, являлся учредителем Стахановской городской общественной благотворительной организации «Добродий». В 2006 году Шахов стал депутатом Луганского областного совета 5-ого созыва, а с 2010 года являлся членом исполнительного комитета Стахановского городского совета. После начала АТО основал общественную организацию «Народное доверие», которая оказывает помощь украинским военным, участвует в организации временного переселения жителей Донецкой и Луганской областей на мирную территорию Украины.

Как сейчас живет оккупированный Донбасс? Россия продолжает пилить и вывозить украинские предприятия?

Пилят не только цеха, но и металлические заборы предприятий! Порезаны железные дороги, вагоны. Все продается на металлолом. На АМК «Алчевский металлургический комбинат» (акции принадлежат группе российских инвесторов, по некоторым данным, часть акций все еще контролируется украинским бизнесменом Сергеем Тарутой, - УНИАН) делался металлопрокат (из этого металлолома, - УНИАН) и весь сбывался в Россию.

Что касается именно Луганской области, то до начала войны ее предприятия были уже на 70% вырезаны на металлолом – Ефремовым (руководитель фракции Партии регионов в Верховной Раде во времена Януковича, - УНИАН). Уцелели только те заводы, которые были под контролем громады. Но когда ее не стало на оккупированных территориях, то и эти предприятия вывезли в Россию – Лугансктепловоз, буровое оборудование с завода в Брянке, аккумуляторный завод, который частично продолжал работать в Луганске, а также многое и многое другое. Сегодня все, что осталось, вырезается на металлолом.

В Донецкой области такая же картина?

В Донецкой области – то же самое. Заводы, которые не принадлежали олигархам, которые были государственными, практически все вывезены в Россию. Сейчас взялись за Стахановский ферросплавный завод Коломойского. Дремов – российский казак-террорист – приказал его резать, 9 тысяч людей остались без работы. В результате, это модернизированное, бюджетобразующее предприятие города сейчас мародерским способом уничтожается. И все для того, чтобы кто-то из российских террористов смог купить дом в Москве на Рублевке или в аннексированном Крыму. Так уже делали Болота, Бородай, Бес и прочая нечисть – набили карманы деньгами и убежали, все бросили на произвол.

Остались ли на оккупированной территории ваши коллеги-бизнесмены? Как они выживают?

Сегодня на оккупированных территориях все заморожено, из предприятий работают только шахты. Горняки – не террористы, они трудятся и им, по сути, уже на многое наплевать – к ним не обращается большая Украина за помощью, их участие никому не надо, поэтому для них главное – прокормить свою семью. Раньше им за труд платила Украина, а с недавнего времени стали платить рублями террористы, ведь шахтер всегда в цене – он добывает востребованный уголь. На мой взгляд, если бы к ним обратилась Украина, мол, помогите избавиться от террористов, поднимите шахтерский бунт, а мы вам тоже поможем изменить жизнь, то они бы поднялись. Но с ними никто не разговаривает… Политикам, видимо, выгодно продолжать войну.

Сейчас введены ограничения на перемещение товаров и людей через линию разграничения на Донбассе. Несмотря на это, поставки продукции идут в обе стороны. Как удается их провести?

Есть очень много видов бизнеса, который существует между Украиной и оккупированной территорией. Прежде всего – контрафакт сигарет и водки. На этом зарабатывают сотни миллионов долларов в месяц, и именно этот товар гонят в большую Украину. Все производится на оккупированной территории.

Производство стартовало сейчас?

Оно и раньше существовало. Все было и есть под контролем Ефремова, Тихонова, Галенко – всей этой банды. Раньше шли поставки и в Россию, но сегодня у них, ввиду военных действий, развязаны руки – появилась возможность увеличить потоки в Украину. Тем более, они знают все тропки: как проехать, чтобы миновать блокпосты. В обратный путь – на оккупированные территории – везут продукты в виде гуманитарной помощи, которая, на самом деле, на местах продается втрое дороже. Бесплатно ее никто людям не раздает.

Еще один товар – лекарства, на них наживаются десятикратно! Больницы на оккупированных территориях практически не работают, а лекарствами владеют «мэры» оккупированных территорий или местные депутаты-регионалы, которые, кстати, никуда не делись. Если даже поступают лекарства как гуманитарка, их, опять же, не раздают людям, а продают, даже инсулин. Представьте объемы аферы, если товар завозят фурами! Но кто-то же дает добро на это, наживается на войне… На мой взгляд, компетентные органы должны провести расследование.

То есть, старые схемы не разрушены, они продолжают действовать. Чтобы их разрушить, нужно создать Департамент по делам Донбасса, как создан Департамент по делам Крыма и Севастополя…

Президент Порошенко в своем обращении к Верховной Раде заявил, что Украина готова восстановить экономические связи с Донецкой и Луганской областями, но существующие ограничения для оккупированных территорий будут сохранены вплоть до восстановления контроля над внешней границей с Россией. Как вы относитесь к этому решению?

Президент взял на себя огромную ответственность и делает это обоснованно. Донбасс 23 года находился в оккупации – Януковича, Ефремова и иже с ними. Теперь в регионе – российские оккупанты. Президент прав. Думаю, он предоставит еще «зеленые коридоры» для выезда с оккупированных территорий людей. Также очень важно расширить помощь переселенцам. Вероятно, Верховная Рада это сделает. На сегодня рядовой переселенец получает 400 гривен. Как можно сейчас прожить на эти деньги? А ведь почти каждый переселенец – настоящий патриот Украины, он не поехал за пределы страны, он верит в Украину. К сожалению, переселенцев не обеспечили ни жильем, ни работой, ни финансово. Все держится на волонтерах, общественных организациях, на обычных людях, которые приносят им продукты в детские лагеря на выселках, в которых они проживают. И на это президенту стоит обратить внимание прежде всего.

Народный депутат Юрий Луценко и губернатор Луганской области Геннадий Москаль предложили объявить полную блокаду оккупированным территориям. По вашему мнению, насколько резонным может быть такой шаг?

Никто не имеет права посягать на конституционное право человека, гражданина Украины, на жизнь. Это должно пресекаться. Ведь блокада – это смерть. Хотя, я могу понять Москаля, на которого свалились все проблемы Луганской области. Но ведь там же остались украинцы. Считаю, что террористы, которые ведут диверсионную работу в Украине, уже давно переехали сюда из оккупированных территорий. А не пропускать стариков, которые едут за заслуженной пенсией с оккупированных территорий через блокпосты никто не имеет права. Необходимо как можно быстрей сделать электронную базу для контроля потоков людей через разделительную линию. Местные чиновники наживаются на выдаче пропусков через блокпосты – миллионы гривен ежедневно – когда речь идет о незаконном провозе товаров. Причем товар проходит блокпосты, а люди – не могут. Не надо манипулировать войной, нужно просто помогать этим людям. Если к ним правильно обратиться, то они с вилами и лопатами в руках сбросят оккупационную власть.

Что вы имеете в виду под «обратиться»?

Необходимо, чтобы правительство, депутаты официально обратились к шахтерам, металлургам, химикам, учителям, всем тем, кто остался на этих территориях, кому элементарно нечего есть, с тем, что Украина о них не забыла, что они – ее граждане, и страна всегда поможет, но ждет помощи в войне с оккупантами и от них. К сожалению, (на линии разграничения со стороны Украины) даже нет ретранслятора телерадиосигнала. А вот со стороны Росси он есть. Жириновский может им спеть – «и Ленин такой молодой…».

Получается, что Украина не может наладить свою пропаганду. Но почему не общаться с полутора миллионами переселенцев? Они же связываются со своими родными, друзьями, соседями, учителями и производственниками на оккупированной территории. Они расскажут им, что в большой Украине жить хорошо, что помогают, не унижают.

Установить ретрансляторы пытались и не раз, но террористы их уничтожали. Да и желания смотреть украинские каналы, судя по имеющимся сведениям, у большинства жителей на оккупированных территориях нет…

Хотеть и сделать – разные вещи. Это надо сделать. Нужно показать тем территориям, что в большой Украине живется лучше, чтобы они захотели жить также. Действительно, там есть люди, которые хотели так называемой Новороссии, они по шею в крови. Но остальные 85% населения просто запуганы, они боятся даже слово против сказать. На «референдуме» проголосовали «за» лишь 15% населения Донбасса. Показательным трансляциям в России этих сборищ, которые выгоняла на улицы милиция, с озвученным числом массовости, разве можно верить? Сегодня на оккупированных территориях 20 тысяч людей сидят в тюрьмах. Только из нашей организации, те, кто отстаивал ОГА и управление МВД во время захвата террористами города, сидят 60 человек, более десяти – убиты…

Чем конкретно Украина может помочь переселенцам?

Нужно предоставлять им работу, разрешить не платить налоги ввиду их жизненной ситуации, сделать налоговые каникулы предпринимателям-переселенцам, ведь они лишились всего. Я тоже бросил все и приехал сюда. Меня оккупанты объявили врагом так называемых «ЛНР» и «ДНР», я у них в розыске. Но все мои работники, кто остался на той территории, не стали сепаратистами. Они остаются верными Украине.

Как быстро, по вашему мнению, удастся восстановить экономику Донбасса и удастся ли?

Донбасс нужно не восстанавливать, его нужно заново строить. Там вся инфраструктура уничтожена, причем – прежней властью, а не только войной.

Что касается непосредственно экономики, то нужна будет модернизация – новые технологии, оборудование. Но все это – деньги. Необходимы инвестиции, опыт мировой практики развития.

Донбасс – не только уголь, который только сейчас стало понятно, насколько нужен стране. Это и природный газ, месторождения которого есть, это и золото, и электроэнергия. Три года назад ветрогенерирующие установки были установлены на сотни миллионов долларов. Луганская «Роза ветров» производит «зеленой» энергии в десятки раз больше, чем подобные установки в Германии. В Стаханове, где я проживал, лично нашел шахту с залежами 100 миллионов тонн угля коксующегося, а это – экспортная позиция. Ствол, правда, тысячу метров глубиной, но добывать можно. Есть и вода в земле. Когда начинались военные действия, я попросил предпринимателей, понимая, что люди останутся без воды, пробурить скважину в Южном районе Стаханова. Террористы отобрали у них оборудование, они до сих пор сидят в тюрьме, но вода у людей есть, за ней стоят километровые очереди. Берут воду бидонами и тянут на девятый этаж без лифта, которые, кстати, 23 года не работают, выливают ее в ванну и моются, затем этой водой моют посуду, сливают тарелки чистой, а потом сливают и туалет... Вот так научились экономить.

Очень много людей из Донбасса уехали в Россию. Среди ваших родственников, друзей – есть такие? Если да, то как им там живется?

Есть родственники, уехавшие в Россию. Я в тот момент не мог им помочь, уже начались военные действия, и нужно было уезжать. Первым было предложение с российской стороны, и они уехали. Живут в селах, где были дома для поселения, пашут землю, чтобы прокормиться. Очень хотят вернуться в Украину. Разговаривают на украинском языке, как и их дети.

Говорить о том, кто сделал правильный выбор, а кто нет – не верно. Жизнь, особенно жизнь детей – дороже всего. Поэтому и ехали, куда придется. Нужно бороться за этих людей, чтобы они вернулись в Украину, чтобы вернулись их дети.

Если все уладится, вы вернетесь домой?

Конечно. И будем срывать ладони в кровь, чтобы Украина начала жить по-новому, без грязи, которую вымел Майдан. И уверен, что мы сможем отстроить новую страну.

Нана Черная (УНИАН)