Министр финансов призвал россиян "не жировать" в ближайшие два-три года

России придется "не жировать" 2-3 года при текущих экономических условиях, проводя политику экономии и правильного распределения ресурсов.

Такое мнение в интервью санкт-петербургскому "Пятому каналу" высказал министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Вот если все будет так, как сейчас, то нам, 2-3 года точно потребуется для того, чтобы не жировать", - сказал министр.

При этом Силуанов подчеркнул, что РФ "не будет сокращать никакие социальные обязательства".

"План по росту расходов в инфраструктуру, в определенные отрасли, бюджетные отрасли нам надо немножко попридержать. И если у нас это получится, то мы выйдем из этой ситуации более окрепшими", - уверен глава Минфина РФ.

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что улучшение ситуации в экономике может состояться уже в конце текущего года - начале 2016 года.

1 июня бывший министр финансов России, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин предупредил, что Россия переживает полномасштабный кризис, пик которого еще не пройден. По оценке эксперта, в 2015 году экономика страны сократится на 4%.

Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2015 году упадет на 2,8%. В 2016 году ожидается рост на 2,3%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам 2015 года ВВП России упадет на 3,4%. ООН ожидает сокращения на 3%.