Крымчане завалили оккупационную власть жалобами на грязные пляжи

На «горячую линию» нелегитимного Совета министров аннексированного Крыма поступает множество жалоб от жителей полуострова и отдыхающих на плохое состояние пляжей. Об этом сообщила "руководитель аппарата крымского правительства" Лариса Опанасюк, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеНа Керченской переправе назревает бунт из-за огромных очередей и отсутствия воды (фото)«Люди жалуются на ненадлежащую подготовку пляжей к курортному сезону. Это - и Ялта, и Алушта. Они грязные, не установлены мусорные контейнеры, не ведется обследование акватории», – уточнила Опанасюк.

В свою очередь нелегитимный глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что уже принято решение передать все пляжи в ведение местных органов власти. «Но не для того, чтобы они опять своим друзьям, знакомым отдали, не с целью личного обогащения. А для того, чтобы был обеспечен бесплатный доступ крымчанам на эти пляжи. Созданы комфортные условия для отдыхающих», - сказал Аксенов.