Гослесагентство просит СБУ расследовать контрабанду древесины боевикам

Об этом сообщил председатель агентства Александр Ковальчук во время совещания под председательством министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, которое состоялась в Луганской области, информировали УНИАН в пресс-службе Минагрополитики.

Ковальчук напомнил, что некоторые СМИ опубликовали информацию о задержании 52 вагонов контрабанды, в том числе лесопродукции, которые направлялись в так называемую «ЛНР». После этого Гослесагентство провело служебное расследование. С помощью систем электронного оборота древесины установлено, что лесхозы Полтавского и Черниговского областных управлений лесного хозяйства через аукционы по продаже необработанной древесины реализовали продукцию обществу «Эколес». На протяжении этого года указанной структуре было отгружено 4036,745 кубометров древесины.

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«Гослесагентство обратилось в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать указанные факты и установить виновных в том, что лес, крайне необходимый для строительства укреплений, какие-то коммерческие фирмы перепродают террористам. Если факты подтвердятся, ответственность должна быть самая строгая», - сказал Ковальчук.

Как сообщалось, по данным Минагрополитики, общая потребность в лесоматериалах в зоне АТО составляет 150 тыс. кубометров. По состоянию на 8 июня Донецкая и Луганская ОГА заказали более 66 тыс. кубометров лесоматериалов. В частности, на предприятиях Донецкого и Луганского областных управлений лесного и охотничьего хозяйства заказано 19,7 тыс. кубометров и 8 тыс. кубометров соответственно. В целом лесохозяйственные предприятия страны уже поставили более 34 тыс. кубометров леса.