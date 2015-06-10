Новгородская область первая из регионов России докатилась до дефолта

Первым российским регионом, допустившим дефолт по определению Standard&Poors, стала Новгородская область. Эксперты предупреждают, что ситуация может повториться

В феврале этого года Новгородская область не смогла вовремя провести платеж по кредиту ВТБ, сообщил РБК представитель областного департамента финансов.

Срок погашения кредита был установлен 25 февраля 2015 года. Чтобы погасить кредит, правительство области объявило аукцион на привлечение кредита под ставку 23,63%, но аукцион провести не удалось.

«Коммерческие банки, в том числе и ОАО «Банк ВТБ», не подали заявки на участие в аукционе, посчитав данную процентную ставку достаточно низкой», — говорится в комментарии областного департамента финансов. В итоге области все же удалось договориться о рефинансировании долга с самим ВТБ.

«Правительство Новгородской области провело переговоры с ОАО «Банк ВТБ», в результате которых была достигнута договоренность о снижении процентных ставок. После этого обязательства погасили в течение месяца», — говорится в сообщении департамента. Объем кредита составлял «около 2 млрд руб.», сообщил РБК источник в департаменте.

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Согласно отчетности ВТБ, опубликованной на сайте ЦБ РФ, на 1 марта 2015 года банк зафиксировал просроченную задолженность от субъекта федерации на уровне 1,68 млрд руб. В пресс-службе банка сообщили, что Новгородская область не имеет просроченных обязательств перед ВТБ, оставив без ответа вопросы о том, допускал ли этот или другие регионы, которым банк выдавал кредиты, просрочку по выплатам и на каких условиях удалось реструктурировать кредит Новгородской области.

Ранее агентство S&P сообщило, что в первом квартале 2015 году как минимум один субъект РФ, не имеющий рейтингов агентства, допустил просрочку выплаты по банковскому кредиту вследствие ограниченного доступа к средствам рефинансирования. В терминологии S&P это означает дефолт региона: агентство считает дефолтом ситуацию, когда «заемщик не исполнил долговые обязательства в срок и в полном объеме», а не только неисполнение обязательств по облигациям.

Эксперты S&P пишут, что им также известны случаи, когда «банк-кредитор был вынужден пролонгировать выданный ранее региону кредит по ставке ниже текущей рыночной — в связи с тем, что регион был неспособен погасить или рефинансировать кредит». «В зависимости от деталей такой операции подобное событие согласно нашим определениям может трактоваться как предложение об обмене ценных бумаг, сделанное в стрессовых условиях (distressed exchanged offer), или эквивалент дефолта», — говорится в докладе S&P.

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В департамент межбюджетных отношений Минфина России информация о просрочке выплат задолженности по коммерческим кредитам в установленном порядке от органов государственной власти Новгородской области не поступала, сообщил представитель министерства. В Минфине не ответили на вопрос о формулировке дефолта S&P.